Lara Guerra 04 DIC 2025 - 00:38h.

'El precio de' analiza todos los detalles del matrimonio de la reina Sofía y el emérito

Miguel Ángel Revilla desvela en 'El precio de la corona' cómo se enteró de la demanda que le interpuso el emérito: "No daba crédito, pensaba que era broma"

Compartir







En el especial de 'El precio de', tratamos la Corona del rey emérito después de la publicación de sus memorias. Santi Acosta presenta una nueva entrega del programa donde se descubren detalles, fechas, llamadas y todo el trasfondo del libro de Juan Carlos I. Para realizarlo, varios expertos analizan entre otras cosas, la relación de la reina Sofía y el rey Juan Carlos I.

Consuelo Font explica que Sofía "ha sufrido mucho por Juan Carlos". Miguel Ángel Revilla tiene claro que "ha sido un santa y probablemente ha aguantado porque había intereses en juego. Ha aguantado y su papel es de digna institucionalidad. Lo que le ha hecho a esta mujer no tiene nombre", asegura. Por la parte de Jaime Peñafiel, el periodista asegura que "ha sufrido muchísimo. Ha tenido sus deslices sentimentales y Sofía los ha aguantado pero bien". Iñaki Anasagasti, Portavoz del PNV hasta 2004 confiesa que "presentaba un matrimonio modélico cuando él tenía a sus queridas y ella lo sabía. Ha sido una sufridora, pero tenía que haber sido más ella".

David López Canales: "La relación con Sofía no es que no fuera buena, es que se odiaban"

Font de nuevo, aporta un nuevo dato, y es que en 2008 recibe la noticia de que la Reina Sofía seguía completamente enamorada del emérito. Además, la periodista comenta "imagínate todo lo que ha sufrido esta mujer, con todas las mujeres que tuvo en su vida...infidelidades...".

Asimismo, otro de los expertos, asegura que "había muchas mujeres importantes en la vida de Juan Carlos I. Muchas personas entraban en Zarzuela sin ningún problema, decían quienes eran y automáticamente se les daba paso. La reina estaba al tanto de todo porque le llegaba por periodistas, amigas que la quieren". Por último, David López Canales revela que "la relación con Sofía no es que no fuera buena, es que se odiaban. No se hablaban el uno al otro. Que se dirija a Sofía como 'mi Sofia' me parece un chiste". Consuelo desvela que lo que "si hace es hacer un panegírico cómo si hubiera sido su gran amor".