David no ha dado crédito cuando ha escuchado la respuesta de Nerea a su declaración de amor

En el amor, todo es posible. Arriesgarse es una opción cuando hay sentimientos y emociones, algo que precisamente ha hecho David con su ciberamiga Nerea en 'El diario de Jorge'. Mil kilómetros separan a una y otro, ya que el primero vive en Asturias y la segunda en el municipio barcelonés de Lloret de Mar.

Después de 3 años de conversación, ha llegado el momento de la verdad. David reconoce que está enamorado de su amiga, a la que conoció por redes sociales y con la que nunca se había visto hasta hoy. Se han vivido instantes de tensión, indecisión y algo de decepción en el joven cuando ha declarado por primera vez su amor.

"¿Quieres que te diga a qué vine aquí?", comienza diciendo David, para lanzar a continuación el 'bombazo'. "A decirte de estar juntos, a eso he venido", apostillaba. Nerea no daba crédito y sus sensaciones pasaban por la indecisión. "Pero espérate que estoy procesando...", contestaba la otra en un momento lleno de sorpresa.

"A ver por qué no me has hablado antes. No has tenido la ocasión de escribirme, contarme tus sentimientos... no me lo esperaba", aseguraba ella.