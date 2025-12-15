Argentina ha sido homenajeada por su nieta en 'El diario de Jorge': la mujer presume de tener la vitalidad de un joven

El chasco que se ha llevado un joven al declarar su amor por primera vez a su ciberamiga: "Ahora mismo no quiero ser tu novia"

Compartir







Argentina es una mujer de 82 años que no para de sonreírle a la vida. Debido a su gran vitalidad y a todo el amor y buen rollo que transmite constantemente, su nieta ha querido hacerle un homenaje en 'El diario de Jorge' para agradecerle todo lo que le aporta diariamente.

La mujer ha entrado en el plató con aplomo y seguridad, algo que dejaba totalmente alucinado a Jorge Javier Vázquez. El presentador ya se quedaba en shock con su brutal entrada. Ya en el sofá, le preguntaba por el collar en el que llevaba representadas a sus cuatro hijas. "Soy una buena madre", comenzaba diciendo.

Para ella, una madre debe ser "consciente de lo que hace para criarlas" y darles "salud". El presentador le preguntaba inmediatamente por el episodio en el que se enfrentó a un ladrón. Y ambos han recreado la escena en la que Argentina ganó el pulso ante el ladrón por el bolso que quería robarle. "Alguien me lo quiso llevar pero no se lo llevó", asegura.

Jorge Javier y Argentina desatan la risa en directo

Argentina estaba dentro del metro cuando, de un momento a otro, le sorprendió el individuo. Le tiró al suelo. Pero, con su humor característico, deciden ambos hacer lo mismo entre risas y con un final digno de una película de humor. "Y le eché la mano en los huevos", decía generando las risas en plató.

Así que Jorge Javier y Argentinase lo han pasado de escándalo y han hecho que el público se divierta imitando el momentazo. "No llevaba calzoncillos. Al echar la mano se le notó, le cogí fuerte", relataba.

Además de llo, Argentina ha cantado y ha demostrado toda su actitud ante la vida. "Yo canto fregando el suelo, me acuesto con el mocho y me levanto con el mocho", relata.