'Informativos Telecinco' ha querido celebrar el estreno de la tercera parte de 'Avatar'. Para ello, desde los informativos de Telecinco se ha generado con Inteligencia Artificial un retrato en el que se muestra cómo serían María Casado y Carmen Corazzini, presentadoras de la Edición Fin de Semana de los informativos, si se encontrasen en los mundos de Pandora.

Entre risas, las presentadoras de Telecinco han recibido con una gran sonrisa estas caricaturas en las que aparecen como si fuesen auténticos personajes de 'Avatar'. "Yo de avatar gano mucho, Cora", bromeaba María Casado con su compañera.

El estreno de 'Avatar' en las salas de España

Tras colocar las dos primeras entregas de 'Avatar' en el podio de las películas más taquilleras de la historia en España y el resto del mundo, James Cameron regresa al planeta Pandora, cuyos recursos naturales anhelan conquistar los humanos sin importarles sus habitantes originales.

'Avatar: Fuego y Ceniza' dura 3:17 horas y sus espectaculares imágenes se disfrutan con distintos tipos de tecnología (2D, 3D...) y sin inteligencia artificial. Sam Worthington (un 'marine' convertido en na'vi) y Zoe Saldaña (su esposa guerrera) vuelven a esta fábula épica en la que cobra protagonismo un clan liderado por la malvada Varang (Oona Chaplin) junto a personajes encarnados por Sigourney Weaver o Stephen Lang. Se han prevendido más de 141.000 entradas en España.

'Avatar: Fuego y ceniza', la tercera película de la exitosa franquicia 'Avatar' llega a los cines tres años después de su última entrega. James Cameron vuelve a llevar al público a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder na'vi Jake Sully, la guerrera na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. En la película, estarán Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jermaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. y Kate Winslet.

Oona Chaplin: 'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima"

"'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima, que trata de cosas familiares muy complejas, delicadas y calladas", ha afirmado en una entrevista Oona Chaplin, la actriz que se ha convertido en la actriz protagonista de la tercera entrega de 'Avatar' que encarna a Varang, la líder del clan Mangkwan, los también conocidos como Na'vi de fuego o pueblo de la ceniza.

Se trata de una nueva y oscura facción de los nativos de Pandora que, tras sufrir una devastadora tragedia natural que les hizo sentir que Eywa, la deidad de los Na'vi, los había abandonado, reniegan de su comunión con la naturaleza y con el resto de nativos del planeta y "canalizan su dolor" a través del odio y la furia.

"Ella está cómoda con la rabia y la furia, no quiere buscar debajo", señala la actriz, que ve "paralelismos en la actualidad" pero no solo con líderes que, como su personaje, tienden a la confrontación, hacia el conflicto y no hacia el diálogo, sino también en muchos otros ámbitos que van más allá de la política.

"En este momento en Estados Unidos hay conversaciones que tienen mucha rabia en las universidades sobre cuestiones de la identidad", ha indicado Chaplin, que ha insistido en que "la rabia no puede ser el motor" y que, lamentablemente, "en todas partes del mundo se puede ver" cómo personas que han sufrido "el trauma y el dolor de no ser comprendidas", reaccionan con odio y furia. "Incluso en mi propia vida, yo a veces con mi marido en el desayuno también me vuelvo un poco Varang", ha reconocido.

Sobre el mensaje de la película, la actriz ha asegurado que "romper el ciclo de la violencia es lo que es tan difícil", pero ha destacado que a través de las historias como la de 'Avatar' "podemos hacernos esas preguntas y hacer esas reflexiones sin ser prisioneros de una opinión".