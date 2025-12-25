Los colaboradores de 'El tiempo justo' reviven sus experiencias con el carbón cuando eran pequeños y opinan sobre si es efectivo

¡Ya es Navidad! Y con su llegada también lo hace una vieja tradición que es la de regalar carbón a los niños "que se han portado mal", aunque suele asociarse con una broma festiva, la pregunta sigue en el aire: ¿es realmente efectivo o simplemente un mal trago para los más pequeños? Tres colaboradores habituales del programa 'El tiempo justo', Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares han compartido su punto de vista a través de sus experiencias.

Regalar o no regalar carbón, esa es la cuestión

Para Alexia Rivas, regalar carbón puede tener su lado pedagógico… siempre que sea dulce. La colaboradora recordó cómo sus padres lo utilizaron de broma cuando ella y su hermano eran pequeños y se habían "portado mal": "Llegamos al salón y había todo carbón y debajo de las mantas estaban los regalos. Era carbón dulce y yo lloraba y lloraba", ha explicado la colaboradora con nostalgia. Debido a esta experiencia, la de Ponferrada no es partidaria de regalar carbón a los más pequeños: "Creo que no, que es una fecha tan mágica que pues oye, no pasa nada si se regala un pelín menos".

Kike Quintana lo deja claro: no es partidario del carbón tradicional. Lo define incluso como una faena para los chavales. Si han sido malos cree que ese día se merecen poder disfrutar y no cargarse el espíritu festivo con regalos que solo simbolizan un castigo. En su opinión, dejarles tranquilos puede ser mejor opción que aplicar "lecciones" severas que solo generan malestar o algún trauma.

Diego Reinares también vivió la experiencia del carbón… pero dulce. En su experiencia, que ha relatado como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, el carbón vino acompañado con una charla pedagógica de sus padres sobre por qué ese año tocaba carbón, lo que para él se convirtió en una enseñanza más que en un castigo duro. Para Reinares, al contrario que sus compañeros, el carbón puede funcionar si se usa como herramienta educativa.

