Cuando el duelo hace más daño en Navidad: el necesario mensaje de una hija a su madre tras perder a su marido

Detrás de la fiesta, los regalos y las sonrisas que da la Navidad se esconden muchos sentimientos de tristeza y pena que parecen invisibles. Sin embargo, existen y duelen más que nunca. Que se lo digan a Toñi, una sevillana que ha perdido a su marido hace tan solo 4 meses.

Su hija, Martha, la describre como una persona con un gran sentido del humor y mucha vitalidad. Asegura que es positiva, divertida y fuerte, pero reconoce que lleva varias semanas observando a su madre y se ha dado cuenta de que ha perdido buena parte de su identidad. Por eso ha querido invitarla a 'El diario de Jorge', para que estas fechas sean lo más ameno posible para ella y que nunca pierda la ilusión por vivir.

Las bonitas palabras de Martha a su madre

Para Martha el marido de su madre era como un padre de sangre. "Él ha sido una persona que yo sé que no voy a conocer a nadie así, ni para mí ni para mi madre", comparte. El hombre falleció a causa de una enfermedad, y su mujer reconoce que tiene días mejores y peores en mitad de los primeros meses del duelo.

Su hija quiere que Toñi vuelva a ser la que era. La quiero sacar de esta espiral", le comentaba a Cristina Lasvignes en el programa de Telecinco. Cuando la mujer ha entrado en el plató, no han dudado en abrazarse intensamente. Se respiraba emoción y tristeza, pero a la vez optimismo para lo bueno que esperan del próximo año.

"Te he traído para que estés feliz, bastante hemos pasado este año. Quiero que sigas siendo la que tú eres, te lo tomas todos con un humor increíble. Gracias a eso soy lo que soy hoy en dia", le dice Martha a su madre.