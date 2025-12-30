Deivid le ha pedido matrimonio a su novia: su dura historia y la increíble forma en la que la conoció

Deivid sufrió hace 5 años un duro golpe por parte de la Sanidad pública cuando intentó sin éxito operarse de un mastectomía bilateral con reconstrucción de los dos pezones. El joven lo consiguió al fin hace 6 meses, pero su lucha no fue nada fácil. Llegó a demandar a la Seguridad Social y se vio envuelto en un lío judicial por la negativa a cubrirle la intervención quirúrgica.

Ha explicado en directo las razones que le argumentaron en aquél momento. "A mí la Seguridad Social no me quería operar por ser un chico trans que no se hormona", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Su conflicto en los tribunales le ha llevado a mandar un claro mensaje en 'El diario de Jorge' para que nunca nadie pierda la esperanza.

El mensaje de Deivid: "Nunca dejen de luchar por su sueño"

"Quiero decirle a todas esas personas que son como yo, muy especiales, que ante nada sosmos personas y merecemos respeto. Que nunca dejen de luchar por su sueño, que yo he conseguido el mío", dice consiguiendo los aplausos y la ovación del público que le escuchaba en el plató del programa de Telecinco.

La historia de vida de Deivid no ha sido nada fácil. "Lo que un día me quitaron en la vida lo he recuperado por otro", comenzaba diciendo al sentarse en el sofá. Con ello se refiere a que le arrebataron a una niña a la que consideraba su hija -que era la biológica de su expareja-. Estuvo criándola durante 15 años.

"Se me prohíbe volver a ver a la niña, ha sido un sufrimiento terrible", relata. Ahora, sí que está cumpliendo su sueño de ser padre con los hijos de su nueva ilusión, con quien se casará en unos meses después de haberle pedido matrimonio en 'El diario de Jorge'.