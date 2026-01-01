¡Dos parejas a la final! Amor, Kike, Omar y Marisa ganan la segunda semifinal de 'Fiesta, ¡A bailar!'

Fiesta 01 ENE 2026 - 21:15h.

El nivel de 'Fiesta, ¡A bailar!' está muy alto, y ya lo demostraron los colaboradores en la primera semifinal. En esta ocasión, otras cuatro parejas se enfrentan a una difícil coreografía diseñada por el bailarín Álvaro Cuenca. Como el pasado 25 de diciembre, el jurado está compuesto por Jorge González, ganador de 'Bailando con las estrellas', Manu Tenorio y Marbelys Zamora, bailarina y coreógrafa conocida por ser profesora en 'Fama ¡A bailar!'.

Amor Romeira, Kike Calleja, Marisa Martín-Blázquez, Omar Suarez, Miguel Frigenti, Kiti Gordillo, Diego Reinares e Iván Reboso se plantan en la pista de baile del plató para demostrar sus habilidades con el ritmo, siguiendo todos los pasos y dando el mejor espectáculo de sus vidas. Y como en todo buen concurso, no ha faltado la tensión entre ellos para conseguir colarse en la final.

Amor Romeira y Kike Calleja

Los dos colaboradores han roto el hielo y se han enfrentado a una complicada coreografía en la que no han faltado las acrobacias. A pesar de unos momentos de incertidumbre en los ensayos, la química ha estado presente en todo el baile de salsa. El jurado se ha deshecho en elogios ante esta pareja tras su increíble actuación.

El enfado de Miguel Frigenti

A Miguel Frigenti no le ha sentado nada bien los comentarios del resto de sus compañeros y del jurado hacia Amor Romeira después de su increíble actuación: "Me quedo con lo que lo he hecho, con el reconocimiento del público y de mis compañeros. Yo ya he ganado", afirmaba ella. La primera actuación ha hecho que estalle la tensión entre los concursantes.

"Me parece una falta de solidaridad con nosotros. Habéis hecho ganadora a Amor y ya me va a salir el baile mal porque estoy muy nervioso", decía muy enfadado el colaborador. Su compañero de baile, Iván, ha reconocido que no le gusta nada la actitud de Firgenti y que no puede ponerse así antes de bailar.

Miguel Frigenti e Iván Reboso

A pesar de la tensión previa a su actuación, ambos han enfrentado el reto con una canción que este 2025 ha sido un hit: 'Superestrella' de Aitana. "Me ha dado ternura y ganas de abrazados porque es duro", afirmaba la presentadora tras verles bailar. A pesar de este piropo, Iván y Miguel han reconocido estar muy tensos por las "risas" de sus compañeros.

Marisa Martín-Blázquez y Omar Suarez

A continuación, Marisa Martín-Blázquez y Omar Suarez nos han deleitado con un número musical de Abba, con una de las canciones más míticas del grupo sueco: 'Mamma mia'. Una coreografía llena de brillos digna de los mejores teatros de Broadway con la que ambos han dejado sin palabras a los miembros del jurado.

Kiti Gordillo y Diego Reinares

Diego Reinares y Kiti Gordillo han protagonizado el último baile de esta semifinal. Les ha tocado un estilo que requiere mucha interpretación y con muchas ganas lo han dado todo dejándonos una actuación de cabaret llena de energía y actitud. Álvaro Cuenca se ha quedado sin palabras con esta actuación. Los participantes le han querido agradecer su labor al coreógrafo por el trabajo que ha hecho con ellos.

El veredicto del jurado

El nivel ha estado tan alto que incluso Jorge González ha pedido a la dirección del programa poder hacer una final a tres y que de esta semifinal pasen dos parejas, en vez de una, para enfrentarse a Makoke y Ricky el próximo 6 de enero en 'Fiesta'.

Por su trabajo y su gran ejecución de la coreografía, Marisa Martín-Blázquez y Omar Suarez se convertían en finalistas y pasaban a la final. Pero no han sido los únicos, tras la petición del jurado, otra pareja podrá hacernos disfrutar de una increíble actuación. Estos han sido Amor Romeira y Kike Calleja. Tras parejas y un título, ¿Quién conseguirá alzarse como ganadores de 'Fiesta, ¡A bailar!'?