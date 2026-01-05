Compartir







Faltan muy pocas horas para que se produzca la noche más mágica del año, la llegada de los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar que, tras recibir los millones de cartas de los niños de todo el mundo, van a cumplir todos sus deseos dejando los regalos en los árboles de cada casa. Les queda una larga noche por delante, pero antes los podremos ver en persona en las cabalgatas que habrá en los diferentes pueblos y ciudades de España. Los colaboradores de 'El tiempo justo', Alexia Rivas, Kike Quintana y Diego Reinares confirmaron qué suelen celebrar más en su casa si los Reyes Magos o Papá Noel, pero también les hemos pedido que piensen en ese regalo especial que harían si tuviesen ese poder en sus manos.

Los regalos que darían si fuesen Melchor, Gaspar o Baltasar

Los colaboradores televisivos del programa que dirige Joaquín Prat han compartido de forma muy personal qué regalo simbólico ofrecerían si fuesen uno de los tres magos de Oriente. Sus respuestas, profundas y muy distintas entre sí, dejan entrever no solo su personalidad, sino también aquello que realmente valoran en la vida y en su profesión: la televisión.

Para Alexia Rivas, el significado del regalo va más allá de lo material. En sus palabras, si fuese una reina maga llevaría su obsequio directamente a sus padres, a quienes definió como “los mejores del mundo”. Tal es el cariño que siente la de Ponferrada hacia sus progenitores que confiesa que les daría "todo lo que tiene" e incluso "su vida entera si pudiera". Una respuesta cargada de emoción que habla de su vínculo familiar y una gratitud profunda.

Por su parte, Kike Quintana propone un regalo que bien podría ser la contradicción perfecta entre humor y un toque de crítica suave a la realidad televisiva diaria que viven desde plató: “mucho amor”. Pero no solo eso, sino que, con una sonrisa, ha sugerido que, además, como Baltasar podría dejar algún que otro detalle en forma monetaria entre los colaboradores de 'El tiempo justo': “Para que arreglen”. Su respuesta, tan irónica como afectuosa, mezcla el deseo de paz con la habitual trifulca divertida que suelen protagonizar en plató.

Finalmente, Diego Reinares sorprendió con una propuesta distinta que invita a reflexionar: eliminar los móviles durante un año entero. Para él, el regalo simbólico perfecto no es algo que se pueda tocar, sino una libertad: la de recuperar la paz, la calma y volver a conectar entre nosotros sin estar pendientes de la pantalla. Su respuesta incita a meditar cómo nos relacionamos y qué nos quita más tiempo y atención en nuestra vida cotidiana.