La pequeña de las Campos ha entrado en directo en 'Vamos a ver' antes del gran estreno

A punto de que llega la gran gala inaugural de 'GH DÚO', Carmen Borrego, una de las concursantes oficiales confirmadas, ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para contarnos cómo está llevando las últimas horas.

La pequeña de las Campos ya está preparada y nos ha desvelado cómo ha sido su despedida con su hermana Terelu antes de comenzar su aventura en la cuarta edición de 'GH DÚO': "Terelu y yo hablamos veinte veces al día. Todo es mucho más normal de lo que pensáis", ha asegurado.

Además, acto seguido nos ha contado qué cree que va a ser lo más difícil para ella mientras conviva en la casa más famosa de la televisión: "Entro todo lo tranquila que puede uno encerrarse, porque sabéis que yo soy alguien que estoy súper pendiente de mi familia, pendiente de mis hijos, de mi nieto... El no comunicarme con ellos me da angustia. El estar encerrado, a todo el mundo nos da angustia".

Los propósitos de Carmen Borrego en 'GH DÚO'

Eso sí, Carmen entra a la casa con un claro objetivo: "Yo quiero demostrarme a mí misma, no a los demás, que soy capaz de hacerlo. Quiero que os divirtáis conmigo, intentaré estar como yo soy, que los que me conocéis ya sabéis que soy, cuanto menos, divertida".

Además, ha comparado su participación en 'GH DÚO' con su paso por Honduras en 'Supervivientes': "Es más peligroso 'GH', porque en 'Supervivientes' no tienes 24 horas. Aquí todo lo que digas, sale".