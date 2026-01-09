Rocío Flores se sienta esta noche a las 22:00 horas, en el plató de ¡De viernes! para detallar el duro momento que atraviesa

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, por primera vez en televisión: "Isabel me culpó de la muerte de su hermano"

Esta noche a las 22:00 horas, en Telecinco, llega una nueva entrega de '¡De viernes!' y lo hace con Rocío Flores como invitada, quién se sienta por primera vez en televisión después de ganar la demanda por revelación de secretos contra los creadores del documental de su madre, Rocío Carrasco. La nieta de Rocío Jurado se abre en canal al relatar el duro infierno al que se ha sometido durante estos años donde su vida se ha visto expuesta recibiendo multitud de críticas,

A través de una entrevista de larga duración, Flores se rompe y cuenta todos los detalles del juicio, donde ha reconocido una grave vulneración de su intimidad. Asimismo, relatará todo el sufrimiento y las consecuencias psicológicas derivadas de la situación. También hablará del encuentro el pasado verano con su madre durante el juicio¿Qué pasó realmente? ¿Intercambiaron algunas palabras? ¿Por qué Rocío Carrasco aceptó testificar contra su hija?

Raquel Mosquera, otra de las invitadas a ¡De Viernes!

Raquel Mosquera también estará presente en el programa para explicar después de varios meses de rumores, todos los detalles y verdaderos motivos de por qué su marido se encuentra en prisión. Además, contará cómo se está enfrentando a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ana Obregón se sienta en el plató de '¡De viernes!'

Ana Obregón será otra de las invitadas que ocupará esta nueva entrega. En ella responderá al aluvión de críticas recibidas tras protagonizar una nueva portada junto a su nieta. Por otra parte, contará la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein después de la polémica derivada de la publicación de un artículo en The New York sobre sus vínculos durante los años 80 con el magnate. Por último, abordará cómo se encuentra su excuñada Paloma Lago tras ser archivada la denuncia que presentó por presunta agresión sexual contra un exconsejero de la Xunta de Galicia.

