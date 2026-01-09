Unplugged 09 ENE 2026 - 11:11h.

Carlos Lozano y Belén Ro han recordado en su reencuentro una escena que sucedió en Telecinco en 2022

Belén Ro y Carlos Lozano se reencuentran en la casa de 'GH DÚO': "Tuvimos nuestro tonteo"

Carlos Lozano y Belen Rodríguez se han reencontrado en la casa de ‘GH DÚO’ y no han podido evitar recordar el tonteo que tuvieron hace unos años en directo en Telecinco. Una escena en la que saltaron chispas, donde hubo beso y de la que en ‘Unplugged’ tenemos las imágenes.

Para recordarlo, hemos buceado en nuestra hemeroteca y hemos rescatado un archivo que no tiene desperdicio: el momento en el que la colaboradora se sincera con él y termina dándole un apasionado beso. ¡Puedes verlo en el vídeo que encabeza esta noticia!

El tonteo de Belén Rodríguez y Carlos Lozano

Carlos Lozano llevaba mucho tiempo alejado de la televisión y hay que recordar que en 2022 tuvo lugar una de sus últimas apariciones ante las cámaras de Telecinco. Fue en el mes de agosto de ese mismo año cuando se enfrentó al ‘poli’ del ‘Deluxe’ y, además, de confesar muchas verdades, también protagonizó un histórico momento.

Durante una de las publicidades, los ahora concursantes de ‘GH DÚO’ tuvieron una charla y ella le hizo una confesión que, en un principio, se quedó entre ellos. Sin embargo, fue volver a estar ‘en el aire’ y una compañera destapó lo que había ocurrido entre ellos, lo que les obligó a que tuvieran que dar la cara ante los espectadores.

“Yo he dicho, que no es broma, es de verdad, que yo me quiero acostar con él, si no me supone ningún esfuerzo”, declaró ella, asegurando que no quería tener que estar detrás de él ni esforzarse demasiado en el cortejo. “No te va a suponer ningún esfuerzo, porque ya lo hago yo todo”, dijo él.

Esas palabras y que existiera reciprocidad entre ellos fue el detonante del momentazo que llegó después. El público empezó a pedir que ambos se dieran un beso y ellos no dudaron en hacerlo. ¡Menudo besazo se dieron ante las cámaras en el ‘Deluxe’ en 2022!