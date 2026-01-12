Jessica Bueno se estrena como colaboradora de 'El tiempo justo' y da más datos de su noviazgo

Jessica Bueno confirma su nueva relación y se muestra muy tajante: "Él estaba soltero cuando yo lo conocí"

Jessica Bueno ha aportado más datos sobre su nueva ilusión. Tras varios días de especulaciones y datos que confirmaban que la expareja de Kiko Rivera estaría de nuevo enamorada, la socialité se ha estrenado como colaboradora de 'El tiempo justo' admitiendo que hay un hombre en su vida. "Nos estamos conociendo", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Bueno, que admite lo "complicado" que ha sido intentar llevar en privado su nuevo romance, especifica qué tipo de relación tiene. "Nos estamos conociendo sin más. No se sabe a dónde van a llevar la cosa ni nada, además con todo el pasado que tengo voy con pies de plomo y poco a poco", agrega en el programa de Telecinco. De un momento a otro, la colaboradora Marta López le pregunta por el día en el que han fechado la "primera vez".

Jessica Bueno desmiente que sus hijos ya conozcan a su nueva ilusión

Es entonces cuando la respuesta de Jessica Bueno no agrada del todo a la exgranhermana. "Lo único que puedo decir es que cuando lo conocí estaba soltero", manifiesta en directo. López replica a la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. "Si me preguntas a mí cuando empecé con mi chico, yo te digo la fecha sin ningún miedo. Si ella no lo dice no sé si alomejor no quiere comprometer", asegura.

Jessica Bueno se defendía de sus palabras. "No es por tapar nada, simplemente porque considero que forma parte de mi intimidad", aclara.

La sevillana ha salido a desmentir las informaciones que habrían confirmado que sus hijos ya han visto a su nuevo desliz. "Mis hijos ni lo conocen ni saben que yo esté con alguien ni nada", dice.