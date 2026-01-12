Telecinco.es 12 ENE 2026 - 21:05h.

Juanra Bonet se ha estrenado al frente de la nueva temporada de '¡Allá tú!' y se ha acordado de Jesús Vázquez

Juanra Bonet se enfrenta a una de las cajas de '¡Alla tú!' y desvela qué haría con los premios: "Lo guardaría para..."

Juanra Bonet se ha estrenado este lunes al frente de ‘¡Allá tú!’ y en su primer día no ha podido evitar acordarse de Jesús Vázquez, quien ha presentado todas las temporadas del programa que se han emitido hasta el momento.

Nada más arrancar el primer programa de esta nueva temporada, el presentador ha querido hacerle su particular homenaje y le ha dedicado unas sentidas y emotivas palabras, con las que ha dejado clara la admiración que siente hacia él.

El homenaje de Juanra Bonet a Jesús Vázquez

Antes de elegir al participante que iba a luchar por los 100.000 euros en el programa de este lunes, Juanra Bonet ha explicado las novedades y ha dedicado unas palabras a Jesús Vázquez: “Vamos a coger el toro por los cuernos y a asumir lo que no somos. Yo no soy Jesús Vázquez”, empezaba diciendo.

“Lo he intentado, pero no ha sido posible, ya me gustaría a mí. Yo no soy Don Jesús Vázquez, la persona que fundó cómo se hace ‘¡Allá tú!’ en España. Yo no soy la persona que escribió el manual de instrucciones después de horas y horas de programa. Ojalá ser como él”, continuaba.

“Don Jesús, mi respeto, mi admiración y gracias por elevar tanto el listón. Ojalá estar a la altura. Este aplauso es para ti y sabes que el aplauso es de la gente que ves y de la que está detrás de las cámaras”, declaraba el presentador, tras dedicar unas bonitas palabras a su compañero.

María Jesús, la primera concursante del nuevo ‘¡Allá tú!’

Después del mensaje de Juanra Bonet, María Jesús, de Murcia, se ha sentado a jugar en el programa y se ha dejado llevar por su intuición, con el objetivo de llevarse los 100.000 euros que estaban en juego. ¡Descubre la cantidad que se ha llevado!