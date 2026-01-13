La impulsividad de Manu le hace quedarse con su caja, tras un juego de infarto en '¡Allá tú!'

Telecinco.es 13 ENE 2026 - 22:03h.

Manu protagoniza un juego de infarto cargado de impulsividad en el programa

El 'chasco' de María José al descubrir la cantidad de dinero que ha perdido por aceptar la última oferta del banquero

Manu, desde Burgos, protagonizó uno de los programas más tensos y emocionantes de '¡Allá tú!', marcado por decisiones arriesgadas, ofertas rechazadas y un desenlace tan inesperado como frustrante. El concursante comenzó su participación con buen pie. En las primeras cinco cajas, la fortuna parecía acompañarle. Pese a ese inicio prometedor, la banquera intentó tentarle pronto con una primera oferta de 1.500 euros, que Manu rechazó sin dudar.

A partir de ahí, el juego dio un giro total y Manu decidió rechazar todas las ofertas posteriores y continuar abriendo cajas, una estrategia que terminó pasándole factura, ya que fue perdiendo progresivamente las cifras más altas del tablero. En medio de la tensión del programa, el concursante llegó incluso a encontrar la misteriosa caja negra, aumentando aún más la incertidumbre.

Con solo tres cantidades en juego, 250, 5.000 y 100.000 euros, la banquera lanzó una propuesta especial: la posibilidad de jugar al “juego de las comunidades” y optar a ganar hasta 10.000 euros. Manu, fiel a su estilo arriesgado, volvió a decir que no y decidió seguir adelante con su caja. La decisión resultó clave, ya que poco después perdió los 100.000 euros: “Y yo triturando los 5.000 euros”, llegó a decir el concursante, visiblemente arrepentido, reflejando la tensión y el impacto del momento en su cara.

En la recta final, la última de la banquera fue clara e implacable: cambiar de caja que quedaba o quedarse con la suya. Manu optó por mantener su caja número 2, confiando en su intuición hasta el último segundo. ¡Dale al play para saber cuánto se llevó el concursante al abrir su caja!