Telecinco.es 12 ENE 2026 - 21:05h.

Juanra Bonet se ha estrenado como presentador de la nueva temporada de '¡Allá tú!'

Juanra Bonet se enfrenta a una de las cajas de '¡Alla tú!' y desvela qué haría con los premios: "Lo guardaría para..."

María José ha sido la primera participante en jugar junto a Juanra Bonet en la nueva temporada de ‘¡Allá tú!’. La murciana llegaba con muchos sueños que cumplir y una ilusión tremenda por llevarse los 100.000 euros. Sin embargo, la suerte no ha estado del todo de su lado.

La concursante llegaba a Telecinco desde Cieza y no lo ha hecho sola. A su lado ha estado Raúl, su marido, quien ha sido su apoyo en todo momento. Ella es técnica en radiodiagnóstico y compagina su trabajo con sus estudios de técnico educativo para niños con necesidades especiales.

Tenía la ilusión de montar su propia clínica con el dinero que ganase, pero, si no conseguía el suficiente, le gustaría hacerse un viaje con su chico a Roma. ¿Habrá logrado hacerse con una cifra potente? La respuesta está en el vídeo que encabeza esta noticia.

Hay que decir que la suerte la ha acompañado en todo momento, pero, en un giro de los acontecimientos, cuando solo le faltaban por abrir tres cajas y la suya, ha aceptado un dinero que le ha hecho replanteárselo todo: 7.000 euros. ¡Descubre cuánto ha dejado de ganar por quedarse con la oferta de la banca!

El homenaje de Juanra Bonet a Jesús Vázquez

Juanra Bonet se ha estrenado al frente de la nueva temporada de ‘¡Allá tú!’ y no ha dudado en mandar un bonito mensaje a Jesús Vázquez: “Ojalá ser como él”.