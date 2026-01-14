Se planta con los 100.000 euros en el panel: el dineral que podría haber ganado Diana en 'Allá tú!'

Telecinco.es Madrid, 14 ENE 2026 - 23:14h.

Diana ha aceptado la oferta del banquero y se ha plantado con la cantidad más alta aún en juego



8.888 euros. Esa es la cantidad que se ha llevado Diana, una avilense que ha participado en 'Allá tú!', el mítico concurso que regresa a Telecinco de la mano de Juanra Bonet. La concursante no ha dudado en aceptar la oferta del banquero tras un panel leno de luces y sombras.

Su concurso ha estado lleno de altibajos, con cajas que abría y que contenían premios muy bajos pero también de los más altos. Antes de que el banquero le propusiese tal cantidad, Diana tenía todavía los 100.000 euros en juego. La cantidad más alta estaba todavía a su alcance. Eso sí, también se encontraban en el pantallón un ladrillo y 5 euros. Además, optaba aún a los 12.500 euros y a una caja negra.

"Tengo que escribir la oferta sin que nadie la vea", relataba Bonet tras hablar con el banquero. En un sobre aparecía la oferta que tenía sobre la mesa Diana. "¿Qué hago?", decía muy indecisa al ver esos 8.888 euros. La avilense pedía el consejo de sus compañeros.

¿Tenía la caja de Diana los 100.000 euros?

"¿Puedo hacer una ronda rápida de consultas?", le lanzaba al presentador como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Todos los concursantes le instaban a que se plantase. "¡Qué buenos son todos!", exclamaba después de escucharles uno a uno.

"Me vienen muy bien, lo saben todos. Me los voy a quedar, me gustaría jugar", aclara. Juan, de Huelva, tenía el ladrillo. Raúl, de Cáceres, tenía el premio gordo: los 100.000. Al verlo, Diana no podía ocutlar su emoción por su buena jugada aunque todavía no sabía qué contenía su caja.

Dani, de Soria tenía los 101 euros de la caja negra y Manu de Guadalajara los 5 euros. Ya solo quedaba por abrir su caja, que traía nada más y nada menos que 12.500 euros.