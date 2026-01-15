telecinco.es 15 ENE 2026 - 18:28h.

'Casados a primera vista' aterriza en Telecinco el próximo 19 de enero a las 23:00h, pero antes podrás disfrutar del preestreno exclusivo en Mediaset Infinity+, porque todos los domingos de cada semana estará disponible el programa que se estrenará en Telecinco al día siguiente.

'Casados a primera vista' será una gran aventura, habrá todo tipo de momentos entre los doce solteros que han dado el paso de vivir esta experiencia única.

'Casados a primera vista' será una gran aventura, habrá todo tipo de momentos entre los doce solteros que han dado el paso de vivir esta experiencia única. Podremos ser testigos desde las bodas y las lunas de miel hasta los primeros días de convivencia de las parejas que se conocen directamente a ciegas en el altar. Tras la experiencia deberán tomar una decisión: decidir si seguir juntos porque han conseguido encontrar el amor o por el contrario, tomar caminos distintos.

¿En qué consiste el formato de éxito internacional?

Un equipo de expertos en relaciones se encargarán de buscarle la pareja ideal a un grupo de seis solteros y seis solteras que no han conseguido encontrar el amor, aún. Las parejas se conocerán directamente en el altar para darse el 'Sí, quiero', es decir, lo harán completamente a ciegas.

'Casados a primera vista se ha consolidado mundialmente como uno de los diez formatos de mayor éxito y detrás de él hay una apasionante aventura que investiga si al mezclar la psicología y la ciencia se puede conseguir encender la chispa que podría hacer surgir el amor.