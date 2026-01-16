Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 14:49h.

Descubre quién es Ana, cuántos años tiene, de dónde es y su historia de amor con el padre de sus dos hijos, que falleció en 2019

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Compartir







'Casados a primera vista' es un formato de éxito internacional que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00. Ana es una de las seis solteras que participa en él para encontrar el amor tras haberse quedado viuda en 2019 del padre de sus dos hijos, que ahora tienen 11 y 9 años.

"Me quedé viuda, pero creo que tengo otro amor por ahí", comenta Ana, que es de Torremolinos, en Málaga, y tiene 36 años. Su deseo es recuperar la ilusión tras varios intentos fallidos - lleva un año soltera - y es por eso que confía en el programa para que la unan con un hombre que comparta sus valores, que sea familiar y educado.

Sus ritmos a la hora de conocer a alguien son lentos y necesita un hombre que los respete. "Me gustaría que fuera un amor tranquilo, de escuchar, de conocer y de sacar lo que llevamos dentro de nosotros", comenta la malagueña en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

No tolera las faltas de respeto ni a los hombres poco comunicativos, lo que le atraen los detalles sencillos y las relaciones recíprocas. También valora que los chicos "se cuiden".