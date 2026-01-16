Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 16:19h.

Descubre quién es Borja, cuántos años tiene, en qué trabaja y cuántos años lleva soltero

Así son los seis solteros que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Borja es uno de los seis solteros que forman parte del casting de 'Casados a primera vista', un formato que ha sido versionado 35 veces, que ha triunfado en 130 territorios de cinco continentes y que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00.

Es el más joven de los doce participantes de 'Casados a primera vista'. Tiene 26 años y es de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Es fundador de una empresa de recambios de césped artificial y está muy centrado en el trabajo, aunque su ambición profesional no le aleja de su deseo de formar una familia como la que formaron sus abuelos, que son su ideal de pareja. Su infancia está marcada por la separación de sus padres.

Como explica en su vídeo de presentación, solo se ha enamorado en una ocasión y pensaba que se casaría con esa mujer: "Enamorado soy una persona que lo da todo y llegado a descuidarme a mí como persona, pero creo que tenemos que darnos prioridad también a nosotros mismos".

Lleva tres años soltero. Le atraen las mujeres que se cuiden tanto física como mentalmente. Para él la primera impresión es muy importante, pero también valora el interior. Busca a una mujer cariñosa, leal, con carácter, trabajadora y que tenga clara sus metas.