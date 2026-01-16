Logo de telecincotelecinco
Logo de Casados a primera vistaCasados a primera vista
Casados a primera vista

Así es Estefanía, participante de 'Casados a primera vista': "Soy creadora de contenido y me considero una princesa"

Así es Estefanía, participante de 'Casados a primera vista'
Estefanía, muy feliz por su participación en 'Casados a primera vista'. Mediaset
Compartir

A sus 31 años, Estefanía llega a 'Casados a primera vista', formato de éxito internacional que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00, con las cosas muy claras: se quiere mucho, se valora mucho y busca a un hombre que la trate como la princesa que se considera que es.

Doce solteros inician su vida en pareja tras conocerse en el altar, en el estreno de 'Casados a primera vista'
Doce solteros inician su vida en pareja tras conocerse en el altar, en el estreno de 'Casados a primera vista'
PUEDE INTERESARTE

"Me considero una princesa porque tengo actitud de princesa", afirma Estefanía, que es de Plasencia, en Extremadura, lleva cuatro años soltera y es creadora de contenido en redes sociales como TikTok, tal y como explica en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

Confiesa tener una autoestima muy alta y se define como una mujer muy espiritual, que cree en las señales y el destino: "Para mí Dios es la energía que quiere que seamos felices y creo que el próximo libro que me quiero leer es la Biblia".

PUEDE INTERESARTE

En cuanto al amor, no cree es en las relaciones 50/50 y confiesa su debilidad por los chicos tatuados, altos, rubios y sin malos hábitos. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo.

Temas