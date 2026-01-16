Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 15:15h.

Descubre quién es Estefanía, cuántos años tiene, de dónde es, a qué se dedica y cuánto tiempo lleva soltera

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

A sus 31 años, Estefanía llega a 'Casados a primera vista', formato de éxito internacional que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00, con las cosas muy claras: se quiere mucho, se valora mucho y busca a un hombre que la trate como la princesa que se considera que es.

"Me considero una princesa porque tengo actitud de princesa", afirma Estefanía, que es de Plasencia, en Extremadura, lleva cuatro años soltera y es creadora de contenido en redes sociales como TikTok, tal y como explica en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

Confiesa tener una autoestima muy alta y se define como una mujer muy espiritual, que cree en las señales y el destino: "Para mí Dios es la energía que quiere que seamos felices y creo que el próximo libro que me quiero leer es la Biblia".

En cuanto al amor, no cree es en las relaciones 50/50 y confiesa su debilidad por los chicos tatuados, altos, rubios y sin malos hábitos. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo.