Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 15:53h.

Descubre quién es Laura, cuántos años tiene, de dónde es y cuánto tiempo lleva soltera

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

'Casados a primera vista' llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00. Seis solteras y seis solteros participan en este formato en el que se casan con una persona a la que conocen en el altar y que ha escogido para ellos por su nivel de compatibilidad un equipo de expertos en terapia sexual y de pareja. Laura es una de esas solteras, que ha decidido apuntarse al programa porque a sus 28 años tiene muchas ganas de casarse.

Es de Barcelona, lleva tres años soltera y es una persona intensa, inquieta, atrevida, impulsiva, carismática, activa y extrovertida, que nunca dice que no a un plan. "Quiero ser libre, tener algo estable, algo normal, quiero amor pero con un poquito de locura, que nunca está mal tener locura con la pareja", afirma en su vídeo de presentación Laura, que también quiere que su futuro marido no intente cambiarla, que sea guapo, carismático, que la haga reír y que quiera dar el paso de ser padre ya.

En sus relaciones anteriores, la toxicidad ha sido el problema principal, aunque también ha estado presente en ellas la infidelidad, dos características que no quiere que tenga su próxima relación, que comenzará directamente en el altar en 'Casados a primera vista'.