"Lorenzo Romero, conocido en el mundo entero y parte del extranjero". Así se presenta Lorenzo, uno de los solteros que participa en 'Casados a primera vista', un formato que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 y en el que le veremos darle el 'sí, quiero' a una mujer a la que conocerá en el altar y con la que después se irá de luna de miel y, más tarde, convivirá para descubrir si están hechos el uno para el otro y quieren seguir casados o tomar caminos por separado.

Lorenzo tiene 31 años y es sevillano. Siguió los pasos de su madre y se graduó en Derecho en la universidad, pero trabaja como comercial para una conocida cadena de ropa porque prioriza su libertad. Para él son muy importante sus rutinas, cuidarse e ir al gimnasio. Le encantan sus tatuajes. "Sé que no soy solo una cara bonita, pero si la gente lo piensa, pues yo no tengo la culpa", declara en su vídeo de presentación, que encabeza este artículo.

Lleva tres años soltero. Le atraen las mujeres con ojos claros y que se tomen la vida con sentido del humor. Quiere encontrar a una mujer que le acompañe en sus viajes improvisados y que sea activa, curiosa, culta y con inquietudes. Quiere formar una familia, pero no ahora.