Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 16:04h.

Descubre quién es Luciana, cuántos años tiene, en qué país nació, en qué trabaja y cuántos años lleva soltera

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Luciana es una de las seis solteras que han tomado la decisión de casarse sin conocer a su futuro marido hasta llegar al altar en 'Casados a primera vista', un formato de éxito internacional que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00. "Creo mucho en el destino y si estoy aquí es por algo, quiero enamorarme y quiero ilusionarme", cuenta la joven de 29 años en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

Nació en Argentina, pero vive en Palma de Mallorca y es enfermera pediátrica en la UCI de neonatos. Lleva dos años soltera. Se considera una mujer entregada, cuidadora, dulce, empática y muy sensible, que piensa más en los demás que en sí misma, lo que le ha jugado muy malas pasadas en el amor, hasta el punto de que afirma que le llevó a dejar de quererse ella misma en una relación previa.

Está convencida de que ya ha aprendido de esa mala experiencia y su objetivo ahora es encontrar a un hombre que la haga sentirse querida y respetada a diario. Quiere que ese hombre sea también maduro, seguro y con las ideas claras. Le atraen los morenos, altos y con tatuajes.