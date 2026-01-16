Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 16:46h.

Descubre quién es Luija, cuántos años tiene, en qué trabaja y cuántos años lleva soltero

Así son los seis solteros que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Compartir







Luija es uno de los doce participantes de 'Casados a primera vista', por lo que va a conocer a su futura mujer directamente en el altar, que es la premisa de este programa que ha triunfado en varios países y que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00.

El verdadero nombre de Luija es Luis Javier. Tiene 41 años y es de Málaga. Fue futbolista profesional y ahora trabaja como entrenador personal. El trabajo es uno de los pilares de su vida, junto a su perrita Bella. Le encanta viajar y hacer cosas nuevas porque no soporta la monotonía.

"Mi experiencia en el amor considero que ha sido bastante buena aunque haya tenido tres relaciones y las tres me hayan dejado", cuenta Luija en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo. Su última expareja le dejó hace un año porque ya no estaba enamorada de él y desde entonces está soltero, pero siente que ya ha recuperado la ilusión de conocer a alguien de nuevo.

Quiere a su lado a una mujer natural, sencilla, con sentido del humor y con la que compartir su día a día: "Lo que busco en una relación es hacer cosas juntos y disfrutar de la vida, lo que es una pareja". Le atraen las mujeres con el pelo largo y deportistas.