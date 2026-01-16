Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 17:22h.

Descubre quién es Milton, cuántos años tiene, su país de origen, su profesión y el vínculo con su hijo adolescente

'Casados a primera vista' llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 con doce solteros que están deseando encontrar el amor y que están dispuestos a casarse con la persona que un equipo de expertos escoja para ellos y a la que no conocerán hasta llegar al altar. Ese es el caso de Milton, un hombre de 39 años que busca una relación "realista y sana".

Argentino de nacimiento, actualmente vive en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Tiene 39 años, es poeta, escritor y padre de un adolescente, por lo que para él es fundamental que su futura mujer acepte que su vida está ligada a la de su hijo. "Soy padre soltero y me he encontrado a gente que tiene un prejuicio con eso", comenta en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

"El amor siempre vale la pena y ojalá valga la alegría", declara Milton, que quiere encontrar a una mujer sea honesta, emocionalmente madura, con carácter y empática con la que formar una relación sana y sincera: "Quiero un amor libre donde cada uno sienta que puede ser él mismo y que el otro te quiere".

No soporta la mentira ni la manipulación. Lleva un año soltero. Le atraen las mujeres dulces y femeninas. Sus mayores red flags en una pareja son la mentira, que no acepten a su hijo, que intenten competir con su familia o seducir a otros los hombres.