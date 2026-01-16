Ana Carrillo 16 ENE 2026 - 15:33h.

Descubre quién es Natalia, cuántos años tiene, de dónde es, que tiene un hijo y cuánto tiempo lleva soltera

Así son las seis solteras que participan en 'Casados a primera vista': de sus edades y profesiones a sus expectativas en las relaciones

Natalia es una de las seis solteras que ha dado el paso de participar en 'Casados a primera vista', formato de éxito internacional que se estrena en Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00. Tiene 32 años, es de Madrid y se ve preparada para encontrar al hombre con el que pasar el resto de sus días, por eso confía en el equipo de expertos del programa, que espera que puedan elegir a su pareja perfecta, a la que le dará el 'sí, quiero', al conocer en el altar.

Natalia confiesa en su vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo, que siente que "debería haber nacido en otra época" porque su sueño siempre ha sido casarse muy joven y pasar toda su vida al lado del mismo hombre: "Pienso que la sociedad en la que vivimos ahora mismo nadie se compromete, nadie es leal y a todo el mundo le gusta ir y venir, y yo no soy una persona así". Su ideal de pareja es la que forman sus padres y sus abuelos.

La madrileña tiene un hijo de tres años y mantiene una relación cercana con el padre del niño, condición que su futuro marido tendrá que aceptar. Lleva tres años soltera, desde que rompió con él al poco de nacer su hijo. Le gustaría volver a ser madre junto a su futuro marido, que le gustaría que fuera detallista, alto, atlético y que sepa valorarla.

Es una persona apasionada, con mucho carácter, muy expresiva, con las cosas muy claras, de lágrima fácil y muy preocupada por el orden y la limpieza.