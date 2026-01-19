telecinco.es 19 ENE 2026 - 21:05h.

David, de Córdoba, quiere llevarse los 100.000 euros de '¡Allá tú!' para independizarse solo

David llega desde Córdoba al plató de ‘Allá tú’ con un objetivo muy claro: llevarse los 100.000 euros para cumplir uno de sus mayores sueños. Trabaja como segundo jefe de recepción en un hotel de Menorca, vive con su hermano y tiene la necesidad de independizarse solo, por lo que le gustaría llevarse el premio para comprar una casa.

Sin embargo, la suerte no ha estado del todo de su lado. En el programa de Juanra Bonet, el concursante no ha tenido mucho tino a la hora de abrir las cajas y la intuición le ha jugado una mala pasada, ya que ha ido abriendo todas las cajas verdes desde el principio.

Ha tenido muchas oportunidades de plantarse y aceptar una oferta del banquero, pero no ha sido hasta el final cuando ha tenido claro qué hacer. Tras recibir una llamada de teléfono con una última propuesta, el concursante lo ha tenido claro y ha decidido ‘abandonar’.

Le quedaban tres cajas y todas ellas tenían premios de menos de 750 euros, por lo que ha decidido apostar por el juego de las comunidades, donde podía llevarse 10.000 euros, 3.000 o marcharse con las manos vacías.

“De perdidos al río”, decía el participante, antes de descubrir qué cantidad había tras la comunidad autónoma que había elegido. ¡Descubre lo que se ha llevado el concursante! ¿Habrá estado la suerte de su lado al final?