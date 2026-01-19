Hablamos con Carlos Sobera por el estreno de 'El precio justo': nos cuenta su manera de afrontar el formato, del peso de la intuición y la suerte para los concursantes y del papel de Tania Medina en esta nueva etapa

Carlos Sobera se pone hoy al frente de una nueva etapa de 'El precio justo', que regresa a Telecinco este lunes 19 de enero a las 13:45 horas con una mezcla de nostalgia, ritmo renovado y una mecánica pensada para sorprender tanto a concursantes como a espectadores.

Con motivo del estreno, el presentador reflexiona sobre lo que hace especial a este formato y deja claro que, pese a tratarse de un concurso histórico, no ha intentado copiar a nadie: “Cada uno tiene su estilo. Lo último que tienes que hacer es fijarte en cómo presentan los demás o estás perdido”. Sobera afronta este reto “siendo yo mismo”, convencido de que el público encontrará al mismo Carlos de siempre.

El perfil del concursante ideal: intuición y mucha suerte

Lejos de pensar que triunfan quienes mejor dominan los precios, Sobera explica que el éxito en 'El precio justo' depende de otros factores: “Se resume todo en una palabra: suerte”. Aunque reconoce que quienes hacen la compra habitualmente pueden tener cierta ventaja, insiste en que se trata de un juego muy aleatorio, donde la intuición es clave… y donde no siempre conviene fiarse de los consejos de familiares y amigos que acompañan a los concursantes. “Algunos son más inútiles que yo”, bromea.

Esta filosofía encaja con una de las grandes bazas del programa: el público del plató no ha pasado casting previo, y cualquiera puede convertirse en concursante sin saberlo hasta que escucha su nombre. Una fórmula que garantiza reacciones reales y una implicación total desde el primer momento.

Nuevos juegos y mecánicas actualizadas

Aunque mantiene pruebas míticas que forman parte del ADN del formato, esta nueva etapa incorpora juegos inéditos en España. Sobera adelanta que se han sumado dinámicas que ya funcionan en versiones internacionales y que aportan “savia nueva” al concurso, reforzando el ritmo y la emoción sin perder la esencia clásica de acercarse al precio justo sin pasarse.

Tania Medina, frescura y naturalidad

Uno de los grandes apoyos de Sobera en esta etapa es Tania Medina, a quien define como una incorporación muy acertada. “Está reluciendo en su papel”, asegura, destacando su naturalidad, tranquilidad y la manera en la que se ha integrado en el formato. Para el presentador, lo más importante es que “está disfrutando”, algo que se transmite directamente en pantalla.

Un regreso pensado para todos

Con premios útiles para el día a día, un plató entregado y un tono cercano y espontáneo, 'El precio justo' vuelve a la parrilla apostando por la intuición, el azar y la emoción compartida. Un regreso que, según Sobera, no va de reinventarse, sino de respetar el espíritu del programa y hacerlo vivir en el presente.

Tania Medina, ilusionada con su estreno en ‘El precio justo’: “Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia”

Para Tania Medina, incorporarse a 'El precio justo' ha sido una sorpresa tan inesperada como ilusionante. La canaria define la experiencia como una gran oportunidad profesional y reconoce que afronta esta etapa con muchas ganas de aprender junto a Carlos Sobera.

Aunque tampoco se considera especialmente hábil adivinando precios, sí admite que en su día a día presta mucha atención a lo que compra, fijándose en etiquetas, calidad y valor real de los productos. Sobre su futuro, no oculta que presentarse ante la cámara es un sueño que arrastra desde niña y que esta experiencia podría ser un paso clave en ese camino. Dale play para ver la entrevista completa.