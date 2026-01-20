La emoción de dos concursantes y la gran cantidad de dinero que se ha llevado Ángela en '¡Allá tú!'

Telecinco.es 20 ENE 2026 - 21:43h.

Ángela y su compañera se emocionan en pleno programa de '¡Allá tú!'

Ángela, de Segovia, ha sido la elegida para jugar en el programa de hoy de '¡Allá tú!' y optar a conseguir los 100.000 euros. La participante se ha enfrentado a las cajas del programa y a la implacable banquera para sacarse el carnet de conducir y comprarse un coche. Desde el primer momento, y ayudada por su amiga, ha ido abriendo cajas para conseguir su objetivo sin un plan claro.

Cuando ha decidido abrir la caja de Cris de Cuenca, una de sus mejores amigas dentro del programa y con la que más afinidad ha tenido. Ella se ha emocionado y entre lágrimas ha explicado qué le pasa: "Se puede decir que es con una de las personas que más he congeniado aquí", reconocía ella. Al oír estas palabras, Ángela no ha dudado ni un momento en darle un abrazo.

Tras esto, y con varias cajas abiertas, ha ido a hablar con sus compañeros porque la oferta de la banquera le ha hecho dudar mucho. Finalmente ha decidido triturar el cheque y seguir jugando: "No me han aclarado mucho, pero voy a jugar", reconocía ella. Esa decisión parece que ha puesto a la suerte de su lado, pues ha conseguido abrir varias cajas con cifras bajas. Todos los participantes y el público no han parado de celebrarlo.

Con este panorama, la banquera se ha puesto seria y le ha ofrecido una oferta increíble que ha tenido que consultar de nuevo con sus compañeros: "Estoy me soluciona muchísimo, pero el resto están muy bien", explicaba antes de triturar el cheque con 11.111 euros. Los nervios y la emoción estaban a flor de piel en el plató del programa. La última oferta que ha recibido Ángela ha causado el aplauso y la sorpresa del público. ¿Habrá aceptado la oferta? ¿Cuánto dinero le habrá ofrecido la banquera? Dale al 'play y descúbrelo.