Paco se lo juega todo con su caja de '¡Allá tú!' y le hace una petición a Juanra Bonet: ''Me haría ilusión''

Paco, de Girona ha sido el participante elegido para jugar junto a Juanra Bonet en ‘¡Allá tú!’. El policía municipal se ha sentado con el presentador con muchísimas ganas de participar y con una ilusión tremenda por llevarse los 100.000 euros que están en juego cada tarde.

El concursante quiere el dinero para ayudar a su hijo Daniel, de 18 años, a sacarse el carnet de conducir y para ayudarle a pagar la universidad en la que está estudiando marketing. A su lado ha estado su mujer, Eva, que ha sido su gran apoyo durante todo el concurso.

Desde el principio, la suerte ha acompañado a Paco que ha ido descartando rápidamente las cajas rojas, pero en un giro inesperado el concursante ha comenzado a perder grandes cantidades, incluso los 100.000 euros, pero ese varapalo no le ha hecho perder la esperanza en ningún momento.

Paco ha rechazado todas las ofertas de la banca y ha apostado en todo momento por su caja, la número 7. Cuando solo le faltaban por abrir dos cajas y la suya, tenía la posibilidad de llevarse un cucharón, 750 euros o 5.000 euros y ha decidido jugársela quedándose con su caja.

Finalmente, Paco se ha dado la vuelta y le ha pedido a Juanra Bonet que abra su caja por él: ''Me haría ilusión que la abrieses tú''. Tras unos segundos de tensión y nervios, el presentador ha revelado lo que había en su interior, nada más y nada menos que los 5.000 euros y Paco y su mujer han estallado de alegría.