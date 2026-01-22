Miguel Salazar Madrid, 22 ENE 2026 - 22:10h.

Ana asegura haber estado al borde de la muerte tras salir del accidente de moto

El nudo en la garganta de Nayanne al confesar el flechazo que tuvo con un chico que pedía en la calle: "Empaticé con él"

Compartir







Las tragedias no avisan. El accidente de Adamuz ha puesto sobre la mesa la importancia de valorar el día a día, porque la muerte te sorprende de un momento a otro. Muchos testimonios de familiares de víctimas han querido lanzar mensajes de fuerza y amor en mitad de la catástrofe. En 'El diario de Jorge' hemos escuchado una historia que no ha dejado indiferente a nadie.

Se trata del testimonio de Ana, una onuhense de 42 años que resurgió de las cenizas tras un trágico accidente de moto. Ocurrió hace 3 años. Y apenas tiene recuerdos de cómo se produjo. "Fui a coger una curva y dije: 'papá, ayúdame'", relata en directo. A partir de ese instante, ya no tiene grabados más momentos en su retina.

Así resurgió Ana de las secuelas físicas y psicológicas del accidente

Apareció en el hospital. Estuvo en coma hasta cuatro días seguidos, pero Ana terminó resurgiendo como el ave fénix. "Ahora la vida es muy bonita, tengo a mi madre. Lo he pasado muy mal, ahora me doy cuenta de que la vida vale la pena", cuenta.

Ana estuvo un año entero en cama, después de seis meses ingresada en el hospital. Perdió la movilidad al completo tras llevar una vida activa, lo que le generó una serie de secuelas psicológicas terribles que la dejaron de nuevo al borde del abismo. "Pensé quitarme de en medio dos veces. La última me la intenté quitármela con pastillas", afirma.

La mujer renació. Superó todo y lo hizo gracias a las personas que estaban a su alrededor, su madre y su hija. Además de sus familiares, estaba Josu, un ciberamigo que la trató de forma celestial. "Me he sentido sola, pero con Josu mucho menos", dice. 'El diario de Jorge' ha vivido un momentazo cuando uno y otra se han visto por primera vez, en un encuentro lleno de emoción y amor verdadero.