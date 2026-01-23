Telecinco.es 23 ENE 2026 - 09:00h.

Eva Ugarte presenta a su personaje en 'Pura Sangre': Marta Uribe, la veterinaria de la finca La Galana

Adelántate a la serie 'Pura Sangre': el avance de dos minutos que te dejará sin aliento

Marta es la veterinaria que trabaja en La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro, y la actriz, Eva Ugarte, es la encargada de darle vida en la nueva serie 'Pura Sangre', que se estrena el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco. "Lleva toda su vida trabajando aquí y lo que ha pasado con los caballos le tiene bastante angustiada", reconocía ella mientras contaba "el drama" de su personaje en el vídeo de presentación, que es el que encabeza este artículo.

Eva Ugarte se refiere a la muerte por envenenamiento de cuatro caballos de gran valor. Este suceso desencadena en una investigación liderada por la teniente Alicia Hermida. "En esta casa hay personas que considera su familia, como Consuelo", afirmaba la actriz, desvelándonos uno de los lazos que veremos en la serie: "Y luego también hay algún personaje que le ha ganado el corazón. Ya lo veréis".

Además, a medida que avanza el caso, salen a la luz viejos enfrentamientos y secretos que implican a la familia Acuña y a su entorno, revelando una red de intereses económicos, políticos y personales. La llegada de Hermida, que esperaba empezar una vida tranquila, acaba sumiéndola en un escenario de tensión creciente y conflictos emocionales inesperados. No te pierdas su historia y la de los Acuña el miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.