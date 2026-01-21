Telecinco.es 21 ENE 2026 - 16:00h.

Aitor Luna y Amaia Salamanca interpretan a Héctor y Miranda en 'Pura Sangre', serie que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00 en Telecinco. Los actores han contado cómo es la relación de sus personajes en la serie y han dado algunos detalles del papel que interpretan en la nueva serie de Telecinco.

"Mi personaje es Héctor, que es el hijo díscolo de la familia porque, básicamente, pasa del marquesado", explicaba Aitor Luna. Héctor ha contado que su personaje abandona la finca y se va como fotoperiodista a diferentes conflictos hasta que tiene que volver con su familia por unos sucesos.

Por su parte, Amaia Salamanca da vida a Miranda Acuña, hija de los marqueses: "Mientras el hermano pequeño huye, mi personaje es el de Miranda, que trabaja en una consultora", contaba. Miranda está muy pendiente de cuidar a la familia y de cuidar a su madre, interpretada por Ángela Molina. Su objetivo es seguir con los negocios familiares y agradece la vuelta de su hermano en ese momento tan duro que les ha tocado vivir.

¿Qué ocurre en la familia Acuña?

'Pura Sangre' transcurre en La Galana, una finca aristocrática marcada por la tradición y la cría de caballos de pura raza. El envenenamiento de varios ejemplares, entre ellos uno de valor incalculable, desata una investigación del SEPRONA que recae en la teniente Alicia Hermida (interpretada por Blanca Romero). Su llegada saca a la luz un conflicto latente desde hace años, alimentado por intereses económicos, tensiones familiares y secretos ocultos.

Mientras intenta resolver el caso, Hermida ve cómo el lugar que prometía estabilidad se convierte en un territorio de intrigas, peligros y emociones que amenazan con desbordarlo todo. No te pierdas el estreno de 'Pura sangre', el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco y descubre todos los secretos de esta familia.