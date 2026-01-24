Los jueces, completamente descolocados con una actuación creada por Inteligencia Artificial: "Hola, soy mag(IA)"
Tras el número, un experto en Inteligencia Artificial explicaba el proceso que se había seguido para crear la actuación
Vuelve a ver la primera actuación creada íntegramente con Inteligencia Artificial: "Me da miedo decirle que no"
"Soy la primera Inteligencia Artificial que se presenta a 'Got talent'. Estoy aquí para demostrar que el talento no entiende ni de límites, ni de cuerpos". Con estas palabras comenzaba una extraña actuación protagonizada por una voz de mujer que, como ella misma aseguraba, "no tenía cuerpo".
El teatro de 'Got talent España' se iba a negro y en el escenario aparecían unas extrañas luminarias que hacían adivinar que tocaba una audición especial. Los jueces, siguiendo las indicaciones de esta misteriosa voz, iban manipulando una baraja de cartas y unos sobres para, al final del número, descubrir que acababan de presenciar un número de magia en toda regla creado al cien por cien por IA.
Tras el número, Jon Hernández aparecía en escena. Este experto en Inteligencia Artificial explicaba el proceso que se había seguido para crear la actuación:
"Esto se ha hecho en apenas unos segundos, parece magia pero en el fondo solo es IA. A mí me pidieron que echara una mano para entrenar a esta Inteligencia Artificial que se ha entrenado con el campeón del mundo de mentalismo, con Javier Botía, y hemos creado esto apara ayudar a la gente que vea este programa que la IA puede hacer muchas más cosas de las que pensamos".
Los jueces, fascinados con el primer número hecho completamente por IA en la historia de 'Got talent', han decidido darle tres síes a la actuación: "Yo le doy un sí no vaya a ser que la IA nos acabe dominando y paso de tenerla en mi contra", explicaba Paula Echevarría.