De ser figurante en el ensayo de 'Got Talent', a ganar el pase de oro de Carlos Latre: el curioso caso de Noelia
La cantante Noelia Sánchez consigue el pase de oro de Carlos Latre: su inesperada historia
Noelia Sánchez llega a las terceras audiciones de ‘Got Talent España’ dispuesta a cumplir un sueño: “Lo he dejado todo por poder cumplirlo”, confiesa ante las cámaras nates de subirse al escenario. Pero esta cantante no solo ha cumplido un sueño, si no que lo ha superado con creces al conseguir el pase de oro de Carlos Latre.
“Esta noche espero que podáis disfrutar de esta canción. Quiero apostar por mí y por mi talento y por la música. Me gustaría que todo esto pudiera significar el camino para poder dedicarme a la música”, añade Noelia. Pero su paso por el programa es más sorprendente si cabe, pues esta joven cantante no tenía pensado actuar esta noche: “Vine al ensayo, canté y, de repente, estoy aquí”.
Ponemos en contexto: Noelia ha acudido al programa como figurante porque dirección y el equipo técnico, antes de comenzar con el show, prueba sonido y ambientación con algunos artistas para comprobar que todo funciona correctamente. Dirección se fijó en ella y la invitó a participar en las audiciones, tal y como aclarado Santi Millán.
Carlos Latre da su pase de oro a Noelia Sánchez
Noelia ha interpretado una canción propia sobre el escenario y ha cautivado al jurado de ‘Got Talent España’. Pero a quien más ha removido por dentro ha sido a Carlos Latre, que no ha dudado a la hora de darle su pase de oro: “Viniste a una figuración y, de repente, surgió la magia”.
“Esta composición tiene magia, creo que tú tienes una energía muy especial. Creo que tienes muchísimo magnetismo, creo que tienes mucho talento y este programa va de descubrir gente con talento, con energía y con magia. Y cuando, de repente, encuentras magia, talento, algo único, y te lo dice alguien que4 se dedica a ello, algo inimitable, creo sinceramente que mereces…”, han sido las palabras del humorista antes de pulsar el botón dorado.