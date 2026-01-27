Pillan a Ainhoa reprochando la actitud de Marc cuando pensaba que no les grababan

Tras la increíble boda que vivieron Marc y Ainhoa, en la que la conexión entre ellos era muy notable, la luna de miel no está siendo tan dulce como esperaban. Las tensiones entre los recién casados están apareciendo durante sus primeras horas de convivencia en Egipto. Cuando ambos pensaban que no estaban siendo grabados, 'Casados a primera vista' ha captado una conversación entre ellos.

El audio que grabaron mientras Ainhoa y Marc se encontraban en su habitación de hotel, en el que ella comparte con él las primeras desconfianzas entre ambos porque no entiende que Marc se muestre cohibido ante las cámaras: "¿Tú estás actuando ahora mismo realmente normal como tú me hablarías sin un micro ahí?", preguntaba la madrileña.

Marc, por su parte, le ha dicho que está actuando con ella de igual manera delante y detrás de cámaras y que no tiene miedo a hablar con su mujer de ciertos temas con los micrófonos, pero que : "Si yo pienso que hay un micrófono que me está escuchando y grabando, el ser humano tiene un razonamiento de ser cauteloso. Pero no quiero ser cauteloso. Quiero ser yo", explicaba Marc.

"Ten una personalidad fuerte"

Estas explicaciones no han convencido a Ainhoa, que le ha pedido que no se corte por los micrófonos y que sea "fuerte": "Ten una personalidad fuerte y, pese a que haya cámaras y micros, y lo sepamos y lo comentemos, déjate llevar", afirmaba ella. El andorrano ha explicado que va a intentar dejarse llevar y no darle importancia a las cámaras y los micrófonos del programa.

"Eso sí que me va a fastidiar la luna de miel a mi. Eso sí que me va a cohibir", le recriminaba Ainhoa. Esta discrepancia entre ambos por la actitud de Marc al hablar y callar ciertos temas ante las cámaras ha sido una de las tensiones que ambos han vivido en sus primeras horas de su viaje de novios al Mar Rojo. ¿Podrán superar sus diferencias o serán definitivas para saber si son compatibles o no? Descúbrelo en los siguientes programas de 'Casados a primera vista'.