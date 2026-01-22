Ana Rosa, de la tragedia de Adamuz: "En dos horas y medias de comparecencia Óscar Puente no aclaró nada"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Exclusiva | Un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' encuentra una pieza que podría ser clave para esclarecer las causas de la tragedia de Adamuz

Un día más, Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial en la tragedia de Adamuz, Córdoba, destacando las todavía desconocidas causas de este accidente y haciéndose preguntas como si la inversión en la red ferroviaria de nuestro país es suficiente.

Ana Rosa Quintana: "El gasto por viajero en concepto de mantenimiento en la red de alta velocidad ha pasado de 12,9 euros en 2019 a 9 euros en 2024"

"Buenos días. Según el ministro de Transportes las causas del accidente de tren en Adamuz no se debe "ni a la falta de mantenimiento, ni a falta de inversión". ¿Entonces a qué se debe? En dos horas y medias de comparecencia Óscar Puente no aclaró ninguna duda. ¿Cómo acabó el bogie de un tren a 300 metros en un arroyo? ¿Por qué los trenes que pasaron por esa vía antes del accidente tienen muescas en las ruedas? Solo sabemos que se descarta el fallo humano y que se mantiene la hipótesis que apunta a una posible rotura de la vía. Tendremos que esperar al estudio científico y a los peritos del juzgado. ¿No ha habido fallos en el mantenimiento? Hablemos de inversiones con datos en la mano. Los ciudadanos no somos expertos en trenes pero todos somos pasajeros, porque el número de usuarios de alta velocidad ha crecido un 69%. Desde 2019, el Gobierno ha bajado un 30% el gasto por pasajero en mantener la infraestructura del AVE. Pese a que el número de pasajeros se ha multiplicado, las inversiones en reparación y conservación ferroviaria han caído en picado", ha comenzado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Según las cuentas anuales de Adif y los la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, el gasto por viajero en concepto de mantenimiento en la red de alta velocidad ha pasado de 12,9 euros en 2019 a 9 euros en 2024. Casi cuatro euros menos por pasajero, un 30,2% menos de inversión. Pero para el ministro el problema no es la inversión. Más datos: 2026 es el último año que España dispondrá de la inyección de dinero de los fondos europeos, y el Gobierno tendrá que valerse de su propio presupuesto para mantener, reparar y conservar los trenes y las vías. ¿Y cuál es el problema de tener que usar nuestros propios presupuestos?"

"Pues que no tenemos presupuestos. Es un problema político. Los maquinistas llevan años avisando de baches y vibraciones, redactando partes que son archivados. Por eso, un sector que está harto se quitaba ayer sus chalecos ante el presidente de RENFE y anunciaban una huelga. Hay que invertir en seguridad. Hoy son las vías y mañana serán las carreteras", ha sentenciado Ana Rosa .