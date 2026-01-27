El shock de la malagueña ha sido total: ¡no te pierdas el momentazo en 'Casados a primera vista'!

Ana emociona a sus compañeras al contar en 'Casados a primera vista' la pérdida del amor de su vida: “Tuvo un accidente de tráfico y nunca más volvió a casa”

Compartir







La actitud de Luija no convence a Ana del todo. Es por ello que los expertos de 'Casados a primera vista' han decidido tomar acción y hacer una dinámica que favorezca el acercamiento de los malagueños y, de esta manera, despejar las dudas de Ana. A través de una carta escrita por los expertos, estos les han planteado recordar los votos de boda que escribieron ambos durante la ceremonia para sellar su compromiso, algo que también les ha servido para repasar algunas cosas para ellos fundamentales... y también para descubrir otras de las que no tenían, hasta entonces, ni idea.

En primer lugar han hablado sobre le respeto en la pareja, llegando ambos a la misma conclusión: en el momento en el que no se dice la verdad, eso supone "una falta de respeto", abarcando esto un montón de cosas. En este punto, Luija le ha mostrado a Ana sus ganas de conocer algún día a sus hijos, algo que le ha gustado a esta, desvelándole el plan que tiene al respecto: "Quiero conocerte primero mínimo un año. Seguramente te cojan con mucho cariño... pero primero te quiero conocer mejor", ha señalado una Ana que confiesa que prefiere eso porque tuvo una experiencia no muy buena metiendo a alguien en casa cuando le conocía de muy poco.

La inesperada confesión de Luija

También han hablado de lo que más les ha hecho sufrir en el ámbito del amor, con un Luija confesando que algo ha tenido que hacer mal cuando las tres exparejas que ha tenido le han dejado. Ha sido en este punto en donde el malagueño ha desvelado que en la segunda relación que tuvo fue infiel "un montón de veces", algo que ella no lo sabe todavía: "Era muy joven y se me iba la cabeza, me iba de fiesta y hacía cosas que no debería de haber hecho". "He evolucionado", añade un Luija que confiesa que nunca más ha sido infiel, desde ese momento.

El shock en Ana ha sido total: "Nunca, en mi vida, he sido infiel. Es una cosa que solo de pensarlo... no me veo capaz. Me encanta que lo compartas conmigo y que me lo digas", ha reconocido Ana. No obstante, cree que no le deja en buen lugar ser infiel... aunque ha optado por creer que dice la verdad, teniendo eso más peso que cualquier otra cosa.

La primera noche de Luija y Ana en París

Luija y Ana han pasado además su primera noche juntos. Una noche muy especial en donde no han podido esconder sus nervios de la primera vez... con una propuesta de Luija de ducharse ambos siendo denegada por Ana, y con esta última bromeando sobre si ponerle un pijama igual al suyo.

"No suelo dormir con pijama", ha señalado Luija. Y así ha sido: con el torso al aire, se ha metido en la cama y la luz de la habitación se ha apagado poniendo fin al largo día y sirviendo de antesala a todo lo que les quedaba por vivir en la 'Ciudad del Amor'.

"Estoy donde quiero estar"

Luija y Ana han disfrutado por las calles parisinas de un paseo cargado de emociones y conversaciones donde se han podido conocer mucho mejor. Ana, por ejemplo, ha reconocido que todavía tiene que "estar más tranquila", aunque tiene claro una cosa: "Estoy donde quiero estar y estoy bien". Y es que está claro que el hándicap de ambos es la velocidad que cada uno lleva en la relación: mientras Ana va más lenta conociendo a Luija, este va sin el freno de mano echado.

Si quieres ver algunos de los planes y experiencias que han tenido Luija y Ana por París, ¡dale play al vídeo y disfruta!