Estefanía, de 31 años, creadora de contenido, se considera una chica divertida y una princesa: “Me gusta que me traten como ello y que me cuiden”. Y Stefan, de 38 años, vive en Lanzarote y trabaja como asesor comercial. Se define como una persona muy alegre y con mucho carisma: “Considero que si tengo enemigos es por envidia”. El que tiene claro que busca a una mujer real, con ganas de divertirse y que tenga esa niña que quiere disfrutar. Se han dado el 'sí quiero' en 'Casados a primera vista'.

Llegaba el momento de que Stefan llegase al altar, justo después de que las familias de ambos tuvieran su primer encuentro, en el que esté, entre saludos y nervios descubría una coincidencia con su futura mujer que no se podía creer: "¿Qué dices? Es curioso". Lo que dejaba a todos completamente sorprendidos: "Pero qué casualidad, es alucinante".

En medio de este distendido momento era la hora de la llegada de Estefanía, mientras todos comentaban "lo guapa" que estaba y él reaccionaba al verla: "Tengo que decir que eres muy valiente". Y ella alucinaba al descubrir el nombre de su futuro marido: "Qué fuerte, es una señal muy grande".

Y tras este primer encuentro, empezaba la ceremonia que les llevaba a unirse en matrimonio. Los dos entonaban los votos que habían escrito sin saber quién estaría enfrente, lo que generaba un emotivo momento entre ellos: "Me he visto muy reflejado, soy muy de energías y de que todo sucede por algo".

Lo que terminaba con el 'sí, quiero' entre ambos, se intercambiaban los anillos, lo que llevaba a un gesto entre ambos tras estar casados que generaba controversia entre todos los presentes: "No me ha gustado".

Un ambiente tenso se palpaba, lo que se confirmaba durante la sesión de fotos entre los recién casados. Estefanía no se sentía cómoda mientras posaba y esto generaba reacciones de incertidumbre en Stefan: "Me he sentido cómodo, pero a la vez preocupado por ella porque noto que necesita su tiempo". Y es que ella repetía en varias ocasiones que "no se conocen" cuando tocaba el momento de acercarse más.

Y cuando esto terminaba, Stefan se desahogaba con el equipo del programa de 'Casados a primera vista' antes del convite: "Creo que le he gustado, pero noto que necesita su tiempo, no sé qué historia tendrá detrás. Me tengo que adaptar, no puedo estar cercano con ella si me pone límites. Tengo que decirle con gestos y palabras que conmigo se equivoca, que yo no soy cualquier tío". El que comentaba lo que había percibido algo en la relación de Estefanía con su madre: "Me da la sensación que ella lo tiene que trabajar".

Tras esto, la pareja entraba en un convite al que tampoco le faltaban momentos tensos. Entre comida y comida los Stefan y Estefanía aprovechaban para conocerse más, pero se palpaba la distancia entre ambos. Y, aunque tenían momentos en los que nacía la complicidad, ella no podía evitar reaccionar cuando sus familias les pedían más acercamiento: “No me dejan tranquila”.

Todos los preparativos de la boda de Estefanía y Stefan

Ambos aseguraban tener muchas ganas de encontrar el amor y llegaba la hora de los preparativos. Estefanía se enfrentaba al momento de buscar su vestido de novia, momento en el que no faltaban las tensiones y, es que ella no se veía con el primero que se probaba: "No es para nada mi estilo". Mientras tanto, Stefan buscaba las alianzas perfectas para sorprender a su futura mujer: "Es muy especial".

Él, después de confesar las carencias que tuvo en su infancia con la separación de sus padres e irse a vivir con su padre, vivía un emotivo momento con su madre antes de la boda, en la que le explicaba cómo se ha sentido: "Siempre te he echado de menos cuando era niño".