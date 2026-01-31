La arriesgada actuación en la que Lorena Castell se ha jugado el cuello: "No hay necesidad de esto"

Got Talent 31 ENE 2026 - 23:45h.

Manni es un alemán de 44 años con un control absoluto de su mente y su cuerpo: "Si algo falla el resultado puede ser fatal"

La de Manni ha sido una auténtica actuación de riesgo. Él mismo decía durante su presentación que si algo salía mal durante el número el resultado ponía ser fatal... y no exageraba.

Este alemán de 44 años llega al escenario de 'Got talent España' no solo dispuesto a batir su propio récord partiendo tablas de madera con la muñeca, si no también a hacer pasar a Lorena Castell uno de los momentos más angustiosos de su vida.

"Entreno cada día mi mente y mi cuerpo, gracias a eso consigo un control absoluto en mis números". Y menos mal, porque lo que Lorena Castell ha hecho como voluntaria podría haber salido muy, pero que muy mal si a Manni le hubiera fallado el control.

Tras "protegerse" con unas gafas y un chubasquero, Lorena ha sujetado entre sus dientes un pepino para, con bastante terror, ver cómo Manni le lanzaba una patada de karate que rompía el pepino dejando solo el final de la hortaliza en su boca. Después de esto, Manni partía por la mitad una piña con una catana, con la peculiaridad de que la piña estaba... ¡en la cabeza de Lorena Castell!

Manni bate su propio récord Guinness

Tras la arriesgada exhibición de control mental y físico en la que Lorena Castell ha participado, llegaba el turno de la verdadera actuación del alemán. Manni tiene el récord de partir 29 bloques de cemento con la muñeca (y no con el canto de la mano como hacen otros) y en esta actiuación pretendía romper no solo el récord, si no también los 30 bloques que tenía delante... ¡y lo han conseguido! Sin embargo, Manni no regresará al programa por los dos noes de Risto y Paula: "Este tipo de números no me parece que sean televisivos, lo siento".