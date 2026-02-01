Got Talent 01 FEB 2026 - 01:05h.

El presentador de 'Got talent España' ha otorgado su pase de oro a Nabe, un japonés un tanto peculiar: "No me puedo creer lo que acaba de pasar"

Nabe tiene 40 años y viene desde Japón. Este peculiar imitador ha llegado hasta el escenario de 'Got talent España' con la intención de homenajear a Paula Echevarría: "Ella ama Japón y Japón la ama a ella". Lo que Nabe no imaginaba es que iba a salir del teatro por la puerta grande gracias al inesperado pase de oro de Santi Millán.

La actuación de Nabe

La de Nabe ha sido una de las actuaciones más sorprendentes de la noche, ya no por el talento del concursante, si no por lo que ha provocado en los jueces y el público. Con muchísimo humor, este japonés ha sacado una gran sonrisa a los jueces (o al menos a tres de ellos) con sus extrañas imitaciones capilares.

Y es que Nabe imita personajes conocidos utilizando su peculiar pelo: Maléfica, Snoopy, Eduard Punset, Salvador Dalí... ¡nadie escapa a su talento!

Pese a que Risto Mejide decidía casi al principio de la actuación pulsar su botón rojo, lo cierto es que al final del número el juez hasta se planteaba pulsar el botón dorado: "Aquí decimos que donde hay pelo hay alegría, pero solo se me ocurren cosas que el televisión no se pueden emitir. Tú dices que Japón ama a Risto, pero yo también te puedo demostrar que Risto te ama a ti", expresaba Risto amenazando con pulsar el botón dorado.

Santi Millán le da a Nabe su pase de oro

Para sorpresa de todos, Santi Millán aparecía en escena y pulsaba el botón dorado otorgando así su pase de oro a Nabe. Así explicaba el presentador su decisión: "¿Por qué no le das, Risto? Me sabe mal que te coaccione la gente, así que ya le doy yo por ti, me debes una".