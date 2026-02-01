Got Talent 01 FEB 2026 - 00:35h.

Mamá Fiera es la campeona de España y subcampeona europea de poetry slam

Sandra, cuyo nombre artístico es Mamá Fiera, ha sorprendido con una inesperada actuación en la que ha presentado ante el jurado en estas cuartas audiciones de 'Got Talent España' una performance de poetry slam. Se trata de una disciplina que bebe de distintas influencias como son el teatro, el rap o la comedia. A través de su texto propio, Mamá Fiera ha atrapado a público y jurado con la fuerza de sus palabras.

"Voy a hacer un texto poético con un poquito de aderezo especial. No me termino de identificar del todo con el térmico de poeta porque, al final, me siento más una artista de escenario que de libro. Creo que hay un prejuicio contra la poesía porque piensan que es lago aburrido, pero yo animo a todo el mundo a acercarse a la rima, a la metáfora, a las figuras literarias que nos permiten poner palabra a nuestras emociones", confiesa antes de subirse al escenario.

El jurado se rinde ante el poetry slam de Mamá Fiera

Para Mama Fiera es un orgullo participar en 'Got Talent España', pero lo cierto es que el orgullo es que el programa pueda contar con la campeona de España y subcampeona de Europa de poetry slam. Y lo cierto es que es digna merecedora de este título, pues su actuación ha sorprendido mucho, no solo por la disciplina en sí, que no es muy conocida, sino porque la ha ejecutado maravillosamente. Esta ha sido la reacción del jurado:

"Me ha explotado la cabeza porque había que seguirlo, había que estar muy pendiente para no perderse nada y curiosamente, justamente, era de lo que estabas hablando. Entonces, en la misma demostración de lo que estabas haciendo, todos caíamos en esa trampa de lo que tú estabas denunciando. A mí me ha parecido de las propuestas más inteligentes que han pasado por 'Got Talent España'", han sido las palabras de Risto Mejide.

El público vitorea un 'pase de oro' para Mamá Fiera, pero hay un problema. Risto Mejide, al inicio de esta cuarta gala, ha decidido secuestrar su propio pase de oro, pues ya se han dado muchos en esta undécima edición y se lo quiere guardar para más adelante. Risto se encuentra así con un dilema de no poder premiar a "algo único, algo especial que, además, es la primera vez que viene a 'Got Talent".

Ante esta situación, solo toca votar, con la pena de que Risto quiere ver ganar a Mamá Fiera porque aúna, según él, dos cosas muy difíciles de encontrar: la poesía y una puesta en escena espectacular. Exigen más pases de oro a la dirección del programa y, tras esto, Santi Millán se pronuncia: "Yo, desde mi posición, os garantizo que, si esta mujer se lleva cuatro síes, esta mujer está en semifinales". Dicho y hecho, Mamá Fiera se lleva los cuatro síes y, seguramente, la veremos en alguna de las semifinales de esta edición.