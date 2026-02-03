Adriana Dorronsoro, víctima de una estafa a raíz de su cambio físico: "Dicen que perdí 52 kilos en tres meses"

Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 14:44h.

Adriana Dorronsoro ha denunciado haber sido víctima de una estafa en la que han suplantado su imagen

Adriana Dorronsoro ha denunciado en 'Vamos a ver' haber sido víctima de una estafa en la que han suplantado su identidad para vender unas pastillas adelgazantes. La periodista ha explicado que nunca ha usado ese producto y que se están aprovechando de su cambio físico para estafar a personas que están interesadas en perder peso.

"Me enteré porque empecé a recibir mensajes de mujeres sobre todo que querían esas pastillas", ha explicado Adriana Dorronsoro, que fue entonces cuando se dispuso a descubrir qué estaba pasando para que le llegasen ese tipo de mensajes y vio que existían muchos posts en otras redes sociales donde se suplantaba su imagen para promocionar pastillas adelgazantes.

"Es tremendo porque te metes en el perfil y parece que soy yo, aunque también es verdad que son barbaridades lo que dicen porque es que dicen que me he quitado 52 kilos en tres meses... Yo pesaba kilos pero es que si me quito 52 kilos pesaría 40", ha comentado la periodista, que ha denunciado esta estafa en su programa: "Me parece algo muy serio, es un tema de salud que afecta a muchas mujeres; yo, por ejemplo, que he estado toda mi vida con dietas, muchas veces te agarras a cualquier cosa que te prometa adelgazar más y me parece tremendo que se hagan estas estafas porque estás jugando con la salud de la gente, ya que no sabemos este producto ni qué es lo que tiene".

La colaboradora ha querido dejar claro que no ha consumido este producto para perder peso y que su transformación física responde a un cambio en sus rutinas: "Empecé a hacer las cosas bien y llevo un año entrenando". También ha explicado que le gustaría denunciar para que dejen de usar su imagen y un experto ha entrado en directo en el programa para explicar los pasos que tiene que seguir.