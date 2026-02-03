Logo de telecincotelecinco
La duda de una concursante de '¡Allá tú!' sobre la oferta de la banquera lleva a las cuerdas a su acompañante: "¿Pero por qué se lo piensa?"

Una concursante debate con su madre sobre la oferta. '¡Allá tú!'
El panel de Cristina cada vez está más vacío, lo que hace preguntarse a Juanra Bonet con cuánto dinero se plantaría. "Yo me planto ya con lo que me de", advierte su madre, quien le acompaña en su participación en '¡Allá tú!'.

Y es que, la última oferta de la banquera es de 5.775 euros. "Yo sí me planto y tú también. Que sí, Cristina, que son 6.000 euros. Que abres una caja o dos y eso baja, que son 6.000 euros. Que sí, que ya está", le asegura su madre.

Sin embargo, la concursante parece estar haciendo caso omiso a sus consejos: "¿Tengo que abrir dos no?". "Puede no ocurrir, pero puede ocurrir y te quedas sin nada. Que son 6.000 euros, que tienes que vender muchos juguetes", insiste. Aún así, Cristina continúa dudando, lo que le lleva a preguntarle "Pero, ¿por qué te lo piensas?".

La concursante se levanta con el papel de la oferta en la mano para consultar a sus compañeros pero su acompañante le pide que lo deje sobre la mesa, por si acaso. Algunos le alientan a continuar, pero otros le piden que sea sensata... ¿Qué acabará decidiendo la manchega?

La decisión final de la concursante

A la concursante se le viene a la cabeza su marido, puesto que si él estuviera junto a ella ya se habrían ido. Su madre trata de hacerle reflexionar sobre el contenido de la caja, pero nada parece frenarle: "Yo no sé qué está pensando, la verdad".

"Aquí puede haber dinero", señala a su caja. Pero, finalmente, la concursante toma una determinante decisión siguiendo más su cabeza que su corazón. Y, al abrir las cajas en el orden en el que las hubiese abierto, descubre si tomó o no la decisión correcta.

