Además, la joven se ha enfrentado a la prueba de vestido tras el 'jarro de agua fría' que había supuesto para ella la negativa de su padre

La tensión marca el ‘sí, quiero’ de Estefanía y Stefan y él se desahoga con el equipo de ‘Casados a primera vista’: “No soy cualquier tío”

Compartir







Luciana se ha llevado una decepción muy pero que muy grande en la entrega de 'Casados a primera vista' que se ha emitido en Telecinco este lunes. Y es que la joven de 29 años es de Palma de Mallorca pero de origen argentino, por lo que tiene a su padre a miles de kilómetros, y uno de los hándicap de su boda era la presencia de su padre en un evento tan importante para ella. Pues bien, el programa de Telecinco conseguiría un billete para que su padre estuviera en dicha boda, pero la respuesta de este no era la esperada por su hija.

Y es que Luciana echa muchísimo de menos a su padre y a su familia de Argentina, por lo que el hecho de tener a su padre a su lado acompañándola al altar resultaba algo muy importante para ella, tanto a nivel emocional como a nivel personal. Al saber que el equipo había conseguido un billete para su padre, la reacción de Luciana sería de alegría total.

La joven teclearía el número de su padre con los ojos llenos de emoción, sin llegar a creérselo del todo: "Un placer hija", eran las palabras de su padre al escuchar hablar a su hija, que le contaba que tenía un billete disponible para dentro de dos horas: "Me gustaría que estuvieses ahí y que me acompañases en este día...".

"Lo siento en el alma, me hubiera gustado, pero no puedo ir", ha señalado su padre en un primer momento. Tras estas primeras palabras, su padre ha añadido lo siguiente: "Si hubiera sido un poco más planificado, seguramente hubiera llegado a buen puerto". Su hija ha respondido de la mejor manera, aunque su rostro nos ha dado un indicativo de cómo le ha sentado su respuesta. Una respuesta traducida en una gran decepción para Luciana: "Necesitaba que aceptara". De hecho, confesaría no tener muchas ganas de ponerse el vestido blanco.

El complicado momento de Luciana en la prueba de vestido

Tras este 'jarro de agua fría' para Luciana, la joven se ha enfrentado a la mítica y especial elección de su vestido, un tanto difícil para ella puesto que había supuesto un palo muy grande la negativa de su padre a acudir a su boda. En primer lugar, le han tomado las medidas: "Me imagino mi vestido blanco, de princesa". Sus deseos se han hecho realidad, en medio de los nervios de Luciana, muy a flor de piel: "¿Qué tal será su familia? Necesito conocer a su madre...".

Finalmente, Luciana se ha probado su vestido. Un vestido que al verlo no ha parado de verlo y tocarlo: "¡Qué bonito!". La joven se lo ha probado y no le ha podido encantar más, tanto a ella como a su mejor amiga, quien confesaría lo siguiente: "El vestido es tan ella...". Además, ha señalado que es muy cómodo, "para poder bailar y moverse bien".

En un momento dado, tanto Lucia como su mejor amiga han roto a llorar, ya que ambas han tenido una situación personal muy parecida, consiguiendo superar los baches siempre de la mano y no han podido evitar emocionarse en los momentos previos a una cita tan importante como a la que se ha enfrentado Lucia.

¿Quieres ver cómo ha sido este emotivo momento? ¡dale play al vídeo y descubre cómo ha sido este momento!