Jesús Calleja llega a Maldivas para realizar una expedición de 'Universo Calleja' con nuevos invitados

Universo Calleja 28 ENE 2026 - 21:05h.

El presentador ya se encuentra en Maldivas para grabar una nueva expedición para el programa de Telecinco

Jesús Calleja ha compartido en X un vídeo en el que muestra que ya se encuentra en Maldivas junto a su equipo, preparados para grabar una expedición que se podrá ver en las próximas entregas de 'Universo Calleja', que llegarán muy pronto a Telecinco.

"Hemos ido en unos hidroaviones a una isla paradisíaca en la que van a pasar muchas cosas", ha anunciado el presentador, que ha mostrado en su vídeo cómo ha hecho el viaje en hidroavión hasta la zona en la que se alojará junto a su equipo: "Ahora viene un barco para llevarnos hasta esa isla, donde van a pasar muchas cosas con nuestros invitados".

"Mañana llegan los invitados", ha explicado Calleja, que todavía no ha dado los nombres de los famosos que le acompañarán en esta aventura. Otros nombres de invitados de la próxima temporada ya están confirmados: Ana Peleteiro, Luis Zahera, Lola Lolita, Illojuan o Sofía Surferss, entre otros.