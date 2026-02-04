Logo de telecincotelecinco
¿Hospedarse en la Luna? Un ufólogo augura si es viable la construcción de un hotel en el satélite para 2032 como idea una startup estadounidense

¿Es viable un hotel en la Luna como planea una startup estadounidense? Un ufólogo responde. telecinco.es
La startup estadounidense Gru Space ya ha abierto inscripciones para reservar habitación de hotel en la Luna en 2032. Planean la construcción del alojamiento en el satélite natural de la Tierra, aunque existen dudas sobre su viabilidad. El ufólogo y periodista Josep Guijarro hace sus quinielas en 'El tiempo justo' sobre la posibilidad de que, en vez de viajar de vacaciones a Benidorm o a Tenerife, podamos trasladarnos a la Luna en menos de una década.

"El marketing es maravilloso porque parece que tengamos la posibilidad de viajar a la Luna. La hemos visitado seis veces, desde el 72 hemos sido incapaces de volver", comparte el experto como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Recordemos que la misión Artemis 2, que tenía planeado la visita del ser humano en el satélite, se ha visto "retrasada" hasta el próximo mes de marzo. "Es posible que esto ocurra sine die, más adelante", apostilla Guijarro en directo.

El ufólogo se moja y comparte si de verdad existe la posibiliad de que los amantes del turismo espacial puedan hacer realidad su sueño de dormir en la Luna. "No es tan fácil construir un hotel en el satélite natural", lanza.

