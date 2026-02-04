Miguel Salazar Madrid, 04 FEB 2026 - 17:50h.

Los interesados deberían inscribirse cuanto antes para conseguir plaza en el alojamiento: los precios oscilan entre los 200.00 euros y los 900.000

La NASA pospone hasta marzo el viaje tripulado a la Luna por fugas de combustible: "La seguridad es nuestra máxima prioridad"

La startup estadounidense Gru Space ya ha abierto inscripciones para reservar habitación de hotel en la Luna en 2032. Planean la construcción del alojamiento en el satélite natural de la Tierra, aunque existen dudas sobre su viabilidad. El ufólogo y periodista Josep Guijarro hace sus quinielas en 'El tiempo justo' sobre la posibilidad de que, en vez de viajar de vacaciones a Benidorm o a Tenerife, podamos trasladarnos a la Luna en menos de una década.

"El marketing es maravilloso porque parece que tengamos la posibilidad de viajar a la Luna. La hemos visitado seis veces, desde el 72 hemos sido incapaces de volver", comparte el experto como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Recordemos que la misión Artemis 2, que tenía planeado la visita del ser humano en el satélite, se ha visto "retrasada" hasta el próximo mes de marzo. "Es posible que esto ocurra sine die, más adelante", apostilla Guijarro en directo.

El ufólogo se moja y comparte si de verdad existe la posibiliad de que los amantes del turismo espacial puedan hacer realidad su sueño de dormir en la Luna. "No es tan fácil construir un hotel en el satélite natural", lanza.