Patricia Pardo confiesa qué le gusta comprar en los viajes: "Soy muy rara. No lo puedo ni contar"

Patricia Pardo ha protagonizado un divertido momentazo en el plató de 'Vamos a ver'

Patricia Pardo sorprende a Blanca Romero con su comentario sobre su personaje en 'Pura Sangre', nueva serie de Telecinco

Compartir







Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', se ha convertido en la protagonista de un divertido momento durante el directo del programa de este jueves 29 de enero.

La presentadora, que en numerosas ocasiones habla de su vida o comparte con sus seguidores divertidas anécdotas de su día a día, ha vuelto a hacerlo en esta ocasión.

Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', ha protagonizado un divertido momentazo durante el directo del programa

Patricia Pardo ha contado el curioso objeto que la directora del programa ha comprado durante un viaje: "Quiero que vean ustedes lo raritos que somos en este programa. Esta matrioska tiene primero a Trump, luego a Putin y, por último, a Xi Jinping. La gente compra imanes, pero ella se va a Dinamarca.

El momento más divertido ha llegado cuando le han preguntado a ella qué compra en los viajes: "Yo soy muy rara. Soy tan rara que no sé ni si lo puedo ni contar", ha confesado.