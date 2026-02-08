Got Talent 08 FEB 2026 - 01:00h.

El regreso de Brodwei a 'Got Talent España' tras conseguir dos pases de oro

Compartir







En estas quintas audiciones de la undécima edición de ‘Got Talent España’ hemos vivido un regreso muy especial. El grupo de teatro musical Brodwei ha regresado al escenario para seguir deleitando a público y jurado con sus grandes actuaciones. Y es que hay que recordar que Brodwei ya estuvo en el programa y arrasó.

En la séptima edición de ‘Got Talent España’, allá por el año 2021, Brodwei se llevó el pase de oro conjunto de Risto Mejide y Santi Millán con su particular homenaje al clásico ‘El mago de Oz’. Más adelante, en semifinales, decidieron hacer su propia versión, más moderna y millennial, de Mary Poppins.

Además, como no podía ser de otra forma, Brodwei participó en la versión ‘All Stars’ de este formato que se emitió en el año 2023, donde cautivó a todos con su versión andaluza de Moulin Rouge. Ahora, este grupo de artistas vocales y actorales regresa para seguir derrochando talento.

La nueva actuación de Brodwei en ‘Got Talent España’

Para esta ocasión, Brodwei ha decidido homenajear a las villanas de las películas Disney. Dicen que se han enterado de que esta será la última edición de Risto Mejide como miembro del jurado y por eso han decidido organizar este reencuentro con el mayor villano de la historia de este programa... al cual admiran.

Las artistas se presentan después de actuar y ha sido entonces cuando Risto Mejide las ha recordado: “Hombre, haber empezado por ahí. Este grupo se ha llevado no uno, si no dos pases de oro en este programa. Gracias a los villanos, las historias avanzan y, como acaban de demostrar sobre el escenario, el mal sobrevive y a mí me habéis encantado”. ¿Volverán una vez más? ¡Mira la actuación y posterior valoración del jurado en el vídeo!